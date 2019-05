Paolo Guerrero disparó contra la FPF: "No se preocuparon por mí"

Paolo Guerrero volvió por todo lo alto al fútbol, tras su sanción, y se ha ganado un lugar en el once titular de Inter de Porto Alegre gracias a sus goles.

El delantero de la selección peruana tiene como principal objetivo disputar la Copa América, pero todo depende de lo que decida Ricardo Gareca.

"El profesor Gareca vino aquí a hablar conmigo. Le dije, profesor, usted tiene la decisión. El vino a hablar conmigo para ver lo que quería, si quería más tiempo con mi equipo o me estaba sintiendo bien como para tener una secuencia de partidos (...) Quien convoca es usted, yo no puedo tomar una decisión por usted. Si me llama o no es una decisión suya", dijo Paolo Guerrero en Globoesporte.

Paolo Guerrero lanzó un dardo contra la Federación Peruana de Fútbol y aseguró que deben proteger más a los futbolista.

"Tienen que envolverse más por el jugador, tener una preocupación mayor, porque por mí no la tuvieron", expresó.

