¿Paolo Guerrero da pistas sobre su renovación con Flamengo?

Paolo Guerrero ha vivido hoy momento muy intensos. No solo, porque por fin pudo regresar a los campos de juego después de cumplir seis meses de sanción, sino que el 'Depredador' ha sentido de manera intensa el cariño de la gente en el Maracaná, lo cual lo ha dejado sin palabras.

"La torcida siempre me ha apoyado, corea mi nombre. Me enorgullece pertenecer a una institución tan grande como Flamengo, es una sensación que no tengo palabras para descifrar", afirmó Guerrero, con lo cual estaría preparando el terreno para el reinicio de las negociaciones que alarguen su vínculo con el cuadro carioca.

"Me siento feliz por haber aportado al trunfo de hoy, he visto el Maracaná feliz. Gracias a Dios pudimos darle esa alegría a la afición y estoy muy contento por todo lo que se vivió hoy", agregó.

Mira las declaraciones de Paolo Guerrero

