Su teléfono y WhatsApp no ha dejado de timbrar, tampoco los mensajes; sin embargo, Julio Rivera, el hermano mayor de Paolo Guerrero, hizo un paréntesis para informar sobre la salud del goleador histórico de la selección peruana, quien anoche viajó a Alemania para tratarse su lesión a la rodilla derecha.

El “Coyote” confirmó el rumor. “No he tenido oportunidad de conversar con Paolo, todo el mundo me está llamando. Lo que sí sé es que viajó con mi mamá a Alemania para tratarse el tema de su rodilla, que de nuevo se le ha hinchado”, dijo a El Bocón.

Consultado sobre el futuro inmediato del atacante, quien, según la prensa de Brasil, habría solicitado su salida de Internacional de Porto Alegre, indicó. “Lo único que sé es sobre su lesión, de lo contractual, no estoy al tanto”, aclaró.

El ‘Depredador’, como sabemos, fue desafectado de la blanquirroja, previo encuentro contra Bolivia, en La Paz, por una lesión a la rodilla derecha, la que él mismo adelantó al término del partido ante Chile, el pasado 7 de octubre. “¿Para volver a mi nivel? Tengo que resolver el tema de mi rodilla, parece que no me quiere dejar jugar. Es importante estar jugando. Me deja un poco triste no jugar en mi club”, manifestó tras haber ganado el ‘Clásico del Pacífico’.

