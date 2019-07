Paolo Guerrero confiesa la importancia de la Copa América 2019 tras la para por culpa del TAS | VIDEO

Paolo Guerrero estuvo muchos meses sin poder jugar un partido oficial. Tras cumplir su sanción impuesta por el TAS, el delantero de la selección peruana volvió de la mejor forma en Internacional de Porto Alegre y también en la selección peruana. Fue uno de los goleadores de la Copa América 2019.

"La Copa América me ayudó mucho. Necesitaba ritmo. Me siento feliz por no haber parado. Seguí jugando y eso me hace sentir bien", indicó Paolo Guerrero en conferencia de prensa

Paolo Guerrero mantiene un buen nivel en el Brasileirao, pero no se preocupa por sus número individuales. El atacante quiere conseguir objetivos con el plantel de Internacional.

"No me considero el mejor atacante. Soy apenas uno más dentro del grupo. Eso es lo más importante. Espero ayudar con goles este año", finalizó el máximo anotador de la selección peruana.

