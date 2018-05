Paolo Guerrero: 5 claves para entender el fallo del TAS

Paolo Guerrero será el gran ausente de la selección peruana en Rusia 2018. El capitán de la bicolor fue sancionado con 14 meses de suspensión, salvándose de los 2 años que había solicitado la WADA.

Cinco claves para entender el fallo

1. El TAS afirmó que Paolo Guerrero tuvo un grado menor en cuanto a culpabilidad por haber ingerido el te con la sustancia prohibida por la WADA.

2. Por no haber sido culpa directa de Paolo Guerrero, el TAS decidió aplicar lo que indica el Reglamento Antidopaje de la FIFA, donde la sanción en este tipo de casos de culpa no significativa o negligencia es de un año como mínimo.

3. El TAS llegó a un punto medio, pues no podía rebajar la sanción de 6 meses impuesta en un principio pero tampoco aceptaron los 22 meses de sanción que había solicitado la WADA. Al final, son 14 meses de sanción.

4. Si no se le sancionó con los 2 años que solicitaba la WADA fue en gran medida porque Paolo Guerrero no ingirió la sustancia con el fin de obtener alguna ventaja deportiva. De haber sido ese el caso, la sanción hubiera sido de 22 meses.

5. Es una sanción no apelable. Paolo Guerrero no tendrá chances a reducir su sanción, pues el TAS es la última instancia. El capitán de la selección peruana no estará en Rusia 2018 y volverá el 3 de enero de 2019.

