'Panadero' Díaz sobre escándalo del 6-0: "No estábamos preparados para la exigencia"

A pocos meses de empezar el mundial de Rusia 2018, vuelve a estar en la polémica lo sucedido con la Selección Peruana en el mundial de Argentina 1978.

Rubén Toribio Díaz, uno de los capitanes de antaño de la Selección Peruana y que además estuvo presente en dos mundiales contó su versión sobre los hechos ocurridos en la Copa del Mundo de Argentina 1978.

El otrora defensor mundialista con la Selección Peruana se lesionó en el partido contra Brasil y no jugó ante Polonia ya Argentina. Sin embargo, expresó sus emociones al verlo desde afuera. Aseguró que " sentía nostalgia, una tremenda tristeza.

Consultado por las declaraciones del 'Patrón' Velásquez, en las cuales manifiesta que varios jugadores se 'vendieron' contra Argentina, Ruben Díaz negó lo dicho por Velásquez.

"No, no, no. Estábamos preparados para jugar dos o tres partidos, pero no para la exigencia de un Mundial. Yo pongo las manos al fuego por todos. ¿Quiénes son los que siempre campeonan? Alemania, Italia, Brasil, Argentina, porque todos sus jugadores están en Europa, en otro nivel. Nosotros sólo teníamos a (Teófilo) Cubillas y (Juan) Oblitas", expresó.

Luego, añadió que, conforme pasaron los partidos, el equipo perdió jerarquía. "Nos fuimos desinflando. Teníamos jugadores fuertes, con potencia, con mucha masa muscular, pero no tuvimos buen trabajo físico. Las cosas han cambiado, antes te golpeaban y te echaban 'Charcot', que es caliente, ahora a los jugadores los ponen en una tina de hielo después de los partidos", dijo.