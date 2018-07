Pablo Zegarra analiza la participación de selección en el Mundial

Pablo Zegarra fue futbolista de élite, jugó en Cristal y Alianzae así como en clubes de Colombia, Argentina, España y Portugal. También fue integrante de la selección peruana y desde el 2006 empezó a incursionar como entrenador. Durante el Mundial Rusia 2018, el popular ‘Torero’ fue comentarista en Radio Capital y EL BOCÓN lo buscó para que nos hable de la bicolor, del mundial y su nueva faceta.

POR RICARDO REYES ORTIZ

Pablo, ¿Que te pareció la partición de Perú en la Copa del Mundo?

En líneas generales fue positiva, yaque se pudo avanzar más de lo que llegamos, aunque al final hay temas en los partidos que no nos permitieron lograr el objetivo inicial de pasar la primera fase.

Como dijo Ricardo (Gareca) fuimos a competir. Sin embargo, como no ganamos el primer partido a Dinamarca, tenías que ganar el segundo a Francia y ahí se complicaron las cosas.

¿Qué jugadores fueron los más destacados de la bicolor?

Dentro de los tres partidos creo que Advincula y Carrillo fueron los que más sobresalieron al igual que la aparcion de Aquino.

¿La inclusión de Paolo Guerrero complicó el trabajo de Gareca en el mundial?

Trastocó los planes de Ricardo y de cualquier entrenador porque Guerrero participó en casi todo el proceso y siempre lo hizo bien, pero la selección entrenó y jugó las últimas fechas de las Eliminatorias, el repechaje y algunos amistosos sin él y le fue bien. Todos trabajaron pensando en que no iba a estar y al final que se incorpore menos de 20 días al plantel, le cambió el chip en lo emocional.

¿Estuvo bien que Paolo no haya arrancado ante Dinamarca?

Nadie duda de su calidad como futbolista y como persona, pero tuvo un proceso muy complicado en lo emocional y si a eso le sumas el tema físico que solo trabajó separado del grupo, creo que eso valoró Gareca y su comando técnico para no incluirlo de arranque.

¿Cuál crees que fue el mejor partido de Perú en Rusia?

Creo que ante Francia porque el equipo compitió y competir es tener posibilidades y oportunidades de hacer gol, tuvimos dinámica, pero lamentablemente no fuimos efectivos y eso nos terminó por pasar factura. Con Dinamarca también tuvimos opciones y no concretamos y ante Australia ya estábamos eliminados, jugamos más sueltos, el resultado no nos iba a llevar a ningún lado, pero el objetivo fue irnos y despedirnos con una victoria, que al final se dio.

¿Quién podría ser el futuro ‘9’ de Perú cuando se vaya Guerrero y Farfán?

Hay chicos que están llevando un proceso en menores, gente más jovfen que primero tienen que afianzarse en sus equipos como Beto da Silva, Christopher Olivares e Iván Bulos, quienes pueden jugar en esa posición y se podría apuntar hacia ellos. Además, no podemos dejar de pensar en Raúl Ruidíaz, que fue goleador en la liga mexicana que es muy difícil, aunque él no arrancó mucho en el proceso y más fue una pieza de recambio de Gareca.

¿Debe quedarse el ‘tigre’?

Por todo lo realizado en las Eliminatorias, en las Copa América de Chile y Estados Unidos, el repechaje y el Mundial, por supuesto que si, pero después de este buen trabajo hay selecciones y equipos poderosos de Europa que quieran contar con él y Ricardo está en todo su derecho de analizar la oferta que más le convenga.

Si no arregla Gareca, ¿Nolberto Solano sería una buena opción?

‘Ñol’ estuvo en todo este proceso y personalmente pienso que si él estuvo ahí fue por una idea a futuro, aparte de las cualidades que Nolberto tiene como entrenador, debe de haber absorbido bien todo lo bueno hecho por Gareca y si Ricardo no se queda, creo que sí sería una muy buena posibilidad.

Finalmente, Pablo, te luciste como comentarista en el mundial.

En España comenté partidos del Salamanca y la gente de Capital me convoco para los partidos de Perú y al final me quedé para el resto del mundial. Al principio lo dude porque quería tomar este mundial de aprendizaje, tomar apuntes de las nuevas tendencias, pero fue una bonita experiencia porque es algo vinculado al fútbol.