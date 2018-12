Ruggeri reveló intimidad de Gareca en Independiente

Oscar Ruggeri, excampeón mundial con la selección argentina, comentarista de FOX Sports, pero sobretodo amigo entrañable de Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, reveló una intimidad de cuando éste se retiró del fútbol jugando por Independiente de Avellaneda.

El exfutbolista contó sobre lo que tuvo que vivir Ricardo Gareca en su etapa final como delantero de Independiente de Avellaneda donde tuvo que departir con los jóvenes futbolistas como Raúl Cascini, también comentarista de FOX Sports, que recién se iniciaban como jugadores profesionales.

"Estos 'guachitos' le hacían la vida imposible al 'Flaco' Gareca, mi amigo. Íbamos a comer con el 'Flaco' y me contaba... este (señalando a Raúl Cascini), Garnero, el otro zurdito López que se fue a España, Rambert... lo enfermaban a mi amigo", señaló entre risas el excapitán de la selección argentina.

Tras el comentario de Oscar Ruggieri, el aludido Cascini replicó: " Pará, lo hicimos jugar tres años más. Lo hicimos jugar tres años más con nosotros, ¿o no?", a lo que Ruggieri respondió: "Sí, salió campeón". Por último Cascini añadió algo más sobre Ricardo Gareca: "No, no pero eso ni hablar pero lo hicimos feliz. Volvió a vivir".

Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana se retiró del fútbol en Independiente de Argentina en 1994 tras disputar en su última temporada 47 partidos y anotar 11 goles.