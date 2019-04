Óscar del Portal destrozó a presidente de la FPF tras eliminación de la Sub-17

No perdonó nada. A pesar de que los propios jugadores de la selección peruana Sub 17 ya pasaron la página de la no clasificación al mundial de Brasil de la misma categoría, el famoso comentarista deportivo, Oscar del Portal, se refirió una vez más al tema y no dudo en disparar contra el presidente interino de la FPF, Agustín Lozano.

Por ello, en su último bloque deportivo en el noticiero de América Noticias, habló fuerte sobre los comentarios que tuvo el actual titular de la FPF. "Queda claro que Agustín Lozano no sabe nada de fútbol. Uno se da cuenta en sus declaraciones: 'esperábamos un partido más atractivo'. ¿Qué partido atractivo esperaba la gente?", comentó el exfutbolista.

Asimismo, Del Portal agregó que los hinchas solo esperaban que Argentina no pierda 4-1. "Partido atractivo. ¡Dios mío!, el presidente de la Federación peruana", finalizó. Por otro lado, el conductor de televisión comentó que para gerenciar cada empresa hay un especialista. "Se necesita saber de fútbol. Porque sino cualquiera podría ser gerente de cualquier empresa. Hay gerentes para empresas mineras, para constructoras y en fin", añadió.

Cabe mencionar que durante el último lunes, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, publicó en su cuenta de Twitter unas fotografías donde lucía junto a Lozano e incluso intercambiaron algunos regalos por el hecho de haber estado en el país esperando el final del Sudamericano Sub 17.

