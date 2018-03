Orderique y Raúl Ruidíaz explicaron percance con policías en Miami

Juan Carlos Orderique, reportero del programa Fútbol en América, pasó este jueves, un 'pequeño' incidente en la previa del Perú vs Croacia. En su afán por conseguir una entrevista con Raúl Ruidíaz, lo agarró del brazo, sin imaginar que la policía reaccionaría de inmediato.

Tras ello, habiendo pasado algunas horas del percance, Juan Carlos Orderique se junto con Raúl Ruidíaz y explicó incidente con los policías americanos.

"La verdad que casi me voy a la carceleta de Miami, pero lo que no saben que tú y yo somos amigos. Lo que pasa es que nos dimos la manos. En ese nos jalamos un poco y se me vinieron 3 tombazos", le dijo Juan Carlos Orderique a Raúl Ruidíaz, quien tomó el incidente de la mejor forma posible.

Finalizada la entrevista, ambos bromearon y olvidaron el incómodo momento.

Recuerda el tenso momento

LEE ADEMÁS: