Omar Jorge aplaude los 50 partidos de Ricardo Gareca

Ricardo Gareca cumplirá ante Estados Unidos su partido número 50 con la bicolor y Omar Jorge, uno de sus amigos y artífice que el 'Tigre' este en el Perú, alabó el talento y capacidad del técnico argentino al frente de la bicolor.

"Yo recuerdo cuando lo llamé a fines del 2006 para que venga a Universitario de Deportes en el 2007 y le dije en el camarín del Monumental: 'Si vos hacés buena labor y campeonas con la 'U', te juro, serás el próximo técnico de la Selección. No me equivoqué", nos dijo Omar Jorge quien pasa sus días en Buenos Aires y pese a ello, sigue atento la labor del 'Tigre' al frente de la Selección, ahora más que nunca que Ricardo Gareca igualará ante Estados Unidos, la marca del ex-técnico Marcos Calderón.

Omar Jorge recuerda con orgullo a su amigo de Selección Argentina en 1983 cuando la dirigía Carlos Salvador Bilardo. "Ricardo es mi amigo, como Néstor Bonillo y Sergio Santín que son su complemento perfecto. Todo el comando técnico es una gran familia. Son gente de trabajo. Con Ricardo tuve la oportunidad de integrar una Selección ante Paraguay en el 83' junto al 'Beto' Alonso, Sabella, Garré, Marangoni y el 'Tata' Brown. Mi amistad con él (Gareca), va más allá que el fútbol. Es por eso que cuando Juan Carlos Noli-dirigente de la 'U'- me pidió que busque técnico para Universitario, no dudé en llamarlo. Sabía que encajaría en Universitario porque es un hombre de camarín y sabe de fútbol", expresó el ex Jefe de la Unidad Técnica de Universitario de Deportes.

El aplauso para el momento de Perú y su forma de jugar, sobre todo por los 50 partidos que cumplirá su amigo Ricardo Gareca ante Estados Unidos. "¿Mira vos?. Como pasa el tiempo. Hay que felicitarlo. Que alegría me da ver consolidada a Perú con Ricardo (Gareca), con una identidad y forma de jugar propia. Felicitaciones para él porque sacando Brasil, yo veo a Perú como una de las selecciones que ha crecido mucho. Sabe a lo que juega, tiene un equipo lo que aún no tiene Argentina, a pesar de la cantidad de individualidades que tiene, es un 'quilombo' (lío). Uruguay se está renovando, al igual que Chile. Ecuador que pierde con Qatar está bajo, al igual que Paraguay. Es decir, Perú se está haciendo cada vez más fuerte y palmas al trabajo de todos", indicó Omar Jorge.