Oblitas sobre camisetas despintadas: "Sería una tontera no aceptarlo"

Tras la victoria contundente de Perú ante Chile en el Hard Rock Stadium se viralizó unas imágenes de la camiseta de la selección peruana en la cual se puede ver como se está despintando en pleno partido. Por esa razón, Juan Carlos Oblitas, director de la FPF respondió sobre el tema en una entrevista con Movistar Deportes.

"Este es un tema que sí se ha dado. Sería de nuestra parte una tontera no aceptarlo, pero se va a arreglar. Es algo que ha pasado y es más, se tiene que arreglar", dijo Juan Carlos Oblitas en entrevista con Movistar Deportes.

No obstante, Juan Carlos Oblitas dejó en claro que contra Estados Unidos este incidente no se va a repetir: "Vamos a jugar de rojo. Es algo, que yo sepa, ya estaba previsto. No vamos a tener ese problema y vamos a ver el partido nada más", comentó.

