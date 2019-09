Oblitas sobre caso Paolo Guerrero: "Chemo del Solar me pidió que no lo convoque y simplemente no lo volví a llamar"

El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, volvió a referirse al caso de Paolo Guerrero, quien pidió no ser convocado a los amistosos de la selección peruana ante Ecuador y Brasil. El 'Ciego' recordó que pasó por una situación parecida con 'Chemo' del Solar.

"A mí me pasó con Chemo del Solar, él me pidió que no lo convoque. Y simplemente no lo volví a llamar. Según la ley del deporte no se puede renunciar a una selección. Allí sí te puedan castigar de por vida. Por eso se prefiere no convocar al jugador y no hacerle daño", dijo Juan Carlos Oblitas en una entrevista con El Comercio.

"Es complicado para nuestro técnico. Nosotros tampoco somos una selección que pueda darse el lujo de probar muchos jugadores e ir viendo qué posibilidades hay. Todos sabemos que las Eliminatorias vamos a jugarlas con la base de futbolistas que ya conocemos. Es poco probable que aparezcan más nombres en este corto plazo. Por eso la mortificación que hubo en el momento, pero ahora solo queda pensar en jugar estos partidos sin Paolo. Lo mejor en este momento es no hacer futurología y dejar que Ricardo tome sus decisiones cuando lo vea inconveniente. Desde nuestro lado solo nos toca apoyar a nuestro técnico", agregó.

Por otro lado, el director deportivo de la FPF explicó la importancia de los encuentros que se le vienen a la selección peruana, previo a las Eliminatorias.

"Son partidos netamente de preparación. La FIFA nos programa fechas según un calendario que todos los técnicos revisan para planificar su trabajo. Ahora quedan las fechas dobles de setiembre, octubre, noviembre y después de eso los seleccionados no vuelven a juntarse hasta marzo, que probablemente sea la fecha de inicio de las Eliminatorias. Entonces, los entrenadores buscan aprovechar al máximo estas fechas para juntar a sus jugadores y estar con ellos la mayor cantidad de tiempo posible", comentó.