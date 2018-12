Oblitas revela que Perú jugaría ante dos potencias en Europa o USA

Juan Carlos Oblitas culminó con los meses de suspenso y firmó su renovación por todo el proceso mundialista. El 'Ciego' continuará en su cargo de director deportivo y reveló detalles de cómo tomó la decisión.

Quería tirar todo al tacho

"Había días en los que me despertaba y tenía ganas de mandar todo al tacho y otros días decía no, esto tienen que continuar. Me mortificaba un poco que se personalicen estos temas. Yo veía que en lugar de hablar de la Liga, de los partidos, se hablaban de otros temas y eso me llevaba a replantearme todo", contó Oblitas para RPP.

Nada cierto con Boca

Además, habló sobre el supuesto interés de Boca Juniors por Ricardo Gareca: "Lo de Boca no había absolutamente nada, son especulaciones que se dieron. Ricardo tiene toda la ilusión de ir al Mundial con Perú nuevamente", agregó el director deportivo de la FPF.

Amistosos para el mes de marzo

El director deportivo de la FPF contó que los amistosos de la selección peruana para marzo se podrían jugar en Estados Unidos o Europa. "Antonio García Pye está muy cercano a cerrar dos posibilidades. Una es jugar en EE.UU. con dos rivales de mucho nivel. La otra es ir a Europa con rivales de fuste también, pero que no nos dan aun respuesta", sentenció.

LEE ADEMÁS