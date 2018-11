Oblitas revela por qué Ricardo Gareca no convocó a Christian Cueva

Christian Cueva no ha integrado la última convocatoria de Ricardo Gareca para los amistosos de la selección peruana ante Ecuador y Costa Rica. Sorpresivo, pues el volante de Krasnodar era el jugador con mayor cantidad de presencias bajo el mando del 'Tigre'.

Era el momento indicado

Por ello, Juan Carlos Oblitas ha revelado la razón de su no convocatoria: "Ricardo sabe lo que le rinde Christian Cueva. Todos sabemos lo que le rinde y lo que le va a rendir. No se olviden que la selección peruana no tiene compromisos hasta marzo y es el momento de ver a otros jugadores. Ricardo ha esperado este momento para hacerlo. Él conoce cómo rinde uno y otro. Hace poco no llamó a Tapia y ahora lo ha vuelto a hablar", dijo el director deportivo de la FPF a Movistar Deportes.

Hasta cuatro opciones de reemplazo

Además, habló acerca de las opciones para reemplazar a Cueva: "Hay jugadores que podrían haber en esa posición. Habitualmente lo ha hecho Jefferson, inclusive con Flores. Ahora ha llamado a Cristian Benavente, tiene a Calcaterra que también puede jugar en esa posición y es el momento como para verlos", agregó Oblitas.

Elogios para 'Canchita'

Finalmente, Juan Carlos Oblitas habló sobre el regreso de Christofer Gonzales: "Dentro de lo que mejor nos puede haber pasado es nuevamente la aparición de este chico, que tiene unas condiciones notables y viene jugando muy bien en Melgar, como Arias. Por eso son llamados. Lo que le estoy viendo ahora es un compromiso mucho mayor con el equipo que tenía antes, antes aparecía y desaparecía. Ahora en Melgar veo que los 90 minutos su rendimiento es constante".

LEE ADEMÁS