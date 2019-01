Oblitas habló del futuro de Guerrero y Ruidíaz en la selección

La Copa Ameríca Brasil 2019 es el examen más importante de la selección peruana para la primera mitad de año, pues en setiembre próximo se iniciará las Eliminatorias Qatar 2022, por lo que en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya planea lo que será la campaña de la Blanquirroja. El director deportivo Juan Carlos Oblitas analizó el ataque de la Bicolor y reveló que el plan de trabajo de Ricardo Gareca no se basa en un jugador sino en lo colectivo, pero reconoció que la ausencia de Paolo Guerrero se siente.

"La selección peruana no se debe personalizar en un jugador. Nosotros no vamos hacer partidos para darle continuidad a Paolo Guerrero. Él es un jugador que desde sus características es insustituible. Cuando no estuvo con nosotros, Ricardo Gareca tuvo que cambiar el esquema de juego", declaró Juan Carlos Oblitas a 'Gol Perú'.

Así mismo, Juan Carlos Oblitas habló de la mala racha de Raúl Ruidíaz en la selección peruana. Para el 'Ciego', la calidad de la 'Pulga' no está en discusión y confía que en los próximos partidos el delantero nacional pueda reencontrarse con el gol. "Él es el típico goleador y ha tenido problemas de definición en la selección peruana. Eso creo que se soluciona jugando", concluyó.

