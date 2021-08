El hincha pasional del fútbol mundial habla hoy en día del ‘Dream Team’ que integran Lionel Messi, el fichaje bomba del PSG, Neymar y Mbappé, en Francia, pero el ‘jobo bonito’ que practica el ‘10’ del ‘Scratch’ con el equipo parisino, era el pan de cada día de Julio César Uribe a través de la ‘elástica’. Los goles de Play Station que ensaya el capitán de la ‘Albiceleste’, los marcaba a ojos cerrados César Cueto cuando frotaba la zurda, poesía pura. Y si Kylian, el tercer ‘10’ que juega de ‘9’ en el once de Mauricio Pochettino, apela a su velocidad y exquisita definición, como carta de presentación, Juan Carlos Oblitas brillaba por la punta izquierda más que la ‘Ciudad de la Luz’.

Técnico, mentalmente rápido, un adelantado a la época, como aquella orquesta que tocó dentro de la cancha el mejor vals peruano, traducido al francés, que dejó boquiabiertos a más de 45 almas en el mítico ‘Parque de los Príncipes’, cuando la selección peruana de Tim se impuso por 1-0 ante el equipo francés de Michel Platini, hace treinta y nueve años, el histórico 28 de abril de 1982. El gol que enmarcó la leyenda de los siete toques lo convirtió el ex futbolista y actual director deportivo de la blanquirroja, el ‘Ciego’, quien repasa aquella épica jugada que perdura en YouTube de generación en generación. Una presentación digna de compartir una y mil veces, entre chicos y grandes.

Messi se estrenará con PSG en el ‘Parque de los Príncipes’, mítico estadio que enmudeció Perú con un gol de ensueño de Juan Carlos Oblitas. Treinta y nueve años de aquel histórico 1-0 ante Francia de Platini. ¿Qué recuerdos?

Si bien es cierto fue un partido amistoso, la selección francesa estaba considerada entre las mejores tres del mundo. Yo siempre pondero una cosa: Francia había perdido en el ‘Parque de los Príncipes’ hacía tres años con Brasil, no perdía con nadie, y nosotros pudimos ganarle a ese gran equipo. Jugábamos muy bien, podíamos ganar o perder, pero teníamos una identidad, un conocimiento entre nosotros, los jugadores, que era la gran fortaleza de ese equipo. Salíamos al campo y sabíamos cómo teníamos que jugar. Es la realidad, la identidad que tenía el equipo, que era lo mejor.

Perú disfrutaba de un juego tribunero, de salón, vistoso, pero efectivo. Para muchos resultó sorpresa, pero era en pan de cada día…

Cuando nos apretaban, podíamos mandarle a Guillermo La Rosa para que él controle el balón, aguante la pelota y espere a que saliéramos nosotros para usar la tenencia de la pelota en campo contrario. Nosotros jugábamos saliendo con pelota dominada. El mediocampo de Perú era José Velásquez, César Cueto, normalmente, ‘Patrulla’ Barbardillo, quien venía de las Eliminatorias y de ahí no jugó, y yo. Ahí jugó Germán Leguía. Salvo José Velásquez, quien era el que jugaba solo de contención, nosotros éramos más inteligentes para marcar, no éramos perros de presa. Así controlábamos a los rivales y defendíamos mucho sobre todo con la pelota en los pies. Era un equipo que se defendía mucho con el balón en los pies, cosa que muchos equipos lo hacen ahora. Por eso siempre digo que éramos unos adelantados a la época.

Sintonizaban el mismo fútbol, pero sabían jugar con y sin pelota dominada…

Nos mirábamos y sabíamos si me iban a dar el balón largo o al pie, a dónde tenía que picar. Cueto jugaba con el perfil cambiado, el derecho. A mí se me facilitaba, y a él también, el pase gol.

La narración de los magistrales siete toques que acabó en su anotación fue elogiada por el mismo periodismo francés…

Ellos halagaron el juego de Perú de esa noche. Hablaban de la magia peruana. Se sorprendieron mucho de la manera cómo afrontamos el partido. Uno iba al ‘Parque de los Príncipes’ a jugar con Francia y de antemano ya perdías, pero se sorprendieron mucho con nosotros. Después otra de las cosas por resaltar fue que defensivamente jugamos muy bien. El ‘Loco’ Quiroga estuvo impecable. Cuando ponderas el toque, la forma como salíamos jugando, atacando, eso resalta, pero defensivamente, el equipo jugó muy bien.

Eduardo Malásquez no desentonó con su ingreso. Es más, triangula previa jugada del pase de César Cueto para su pique por izquierda camino al arco rival…

Veníamos jugando Malásquez con Leguía, yo no estaba en la gira, disputaba el campeonato con Seresien, que al final subimos a Primera, en Bélgica. Yo no iba a jugar ese partido, llegué el día anterior, había jugado el domingo y ganamos al Beerschot, así que me quedé la madrugada del lunes para martes renovando contrato. El martes salimos con mi ‘compadre’ Percy Rojas a París. Tim me dijo que prefería que descanse, yo le dije que estaba bien, ya que venía de jugar, pero al final me puso. Yo ni sabía que iba a jugar, y don Julio Naters, quien era como el jefe de equipo, me dijo por qué no me cambiaba. El camerino de visita era chico en el ‘Parque de los Príncipes’. Le dije que estaba esperando por los que iban a jugar, pero me respondió que yo iba a arrancar. Tim hacía la charla cinco minutos antes de ingresar al campo. Era un equipo que se conocía a la perfección.

El video en Youtube seguirá siendo visto generación tras generación…

A mi me tocan dos jugadas cruciales: una es el gol ante Chile, en el 75′, y la otra, en el ‘Parque de los Príncipes’. Es increíble. Donde voy y me encuentro con un peruano, me preguntan por esos goles. Soy poco de ver videos. En una época sí, pero mi hijo y nietos, sí, ellos tienen videos. Es más, salió una camiseta que hicieron con el gol de Perú a Francia, y la tenían mis nietas. Yo ni idea. Trato de no vivir mucho de los recuerdos, ya que sigo en el fútbol. Necesito ser muy pragmático. Tengo que desligarme de la época que jugué. Ha veces nos cuesta separarnos, y dificulta el trabajo. Yo siempre digo, cuando era técnico, era muy crítico de los punteros izquierdos. ¿Por qué? Veía jugadas que para mí eran fáciles de hacer, pero otros se complicaban. Tuve que darme cuenta que somos diferentes, si no te desprendes de eso, te puedes complicar.

Sus compañeros ‘Patrulla’ Barbadillo, el ‘Tanque’ La Rosa y César Cueto, lo catalogan como el mejor puntero zurdo de toda la época del fútbol peruano…

Más que un tipo brillante, fui un jugador de equipo. A mí me gusta interpretar el fútbol desde que entraba al campo. Por eso que fui técnico, creo. En esa época en que los punteros tenían un rol preponderante, me salieron bien las cosas. Yo tuve la inmensa suerte de jugar al lado de monstruos. Desde que debuté hasta que me fui, jugué con futbolistas brillantes en la selección peruana. Eso te facilita jugar. Al ser un jugador de equipo, al tener compañeros brillantes, se me facilitaban las cosas.

En la selección peruana, hay varios zurdos, ¿por quién se decide?

A mi me gusta ‘Orejas’ Flores. Siempre encara y encara al rival. El fútbol ya había cambiando un poco antes de que me retire, ahora mucho más. El que juega por los extremos tiene que ser un jugador de mucho sacrificio, de ida y vuelta, que nosotros lo hacíamos, naturalmente. Por eso siempre digo que nos adelantamos a la época. Ahora es con mucho más trabajo físico. Yo sigo siendo muy crítico de los futbolistas que jugaron en mi puesto, pero soy un critico más buena gente. Comprendo, entiendo más, ahora. Yo conozco a muchos técnicos que todavía piensan como jugadores de fútbol. Por eso siempre digo que Pelé nunca pudo ser técnico, porque era tan grande como jugador, que pensaría que todos serían como él.

En la celebración ante Francia, hubo abrazos por doquier. ¿Estaba con los lentes de contacto?

Yo siempre usé lentes de contacto. Lo que pasa es que, en ese entonces, usaba unos adheridos mejor al ojo. Los otros con un simple saludo salían disparados. Lo bueno del gol fue que faltaban seis a siete minutos. Ya me habían anulado un gol también.

¿Con VAR no lo anulaban?

No, definitivamente. Una locura. Hasta ahora nadie entiende. El árbitro era suizo y hablaba francés, yo me acerqué al término del primer tiempo a preguntarle que locura había cometido para anularme el gol, y le echó la culpa al juez de línea. Cualquiera con criterio se hubiese dado cuenta que había salido como cien metros atrás del balón, pero ya no había vuelta atrás.

Miguel Trauco, con Saint-Étienne, enfrentará a Lionel Messi, reciente fichaje del PSG. Gran desafío…

Sí, justo lo veníamos comentando acá en la oficina. Lo que va a repercutir en la liga francesa será la presencia de Lionel Messi, no solamente para el París Saint-Germain, lo que va a significar en contratos televisivos, la publicidad, en general. Miguel Trauco, la inmensa fortuna que va a tener de entrar a un gran liga. Hasta hace poco se veía más la liga inglesa, española, por estar Messi, la alemana, ahora la francesa estará a la par de la inglesa, y la que va a perder lógicamente será la española. Trauco tiene la suerte de jugar ahora en una liga que todo el mundo lo verá. En veinticuatro horas se vendieron las camisetas de Messi. Se calcula en ventas solo van a ganar 30 millones de euros, ya con eso le pagan un año de contrato. Se acabo, Es el fenómeno social que significa el fútbol en la actualidad.

Paolo Guerrero volvió a jugar con Internacional y será importante para el partido de Perú ante Uruguay, el próximo 2 de setiembre…

Sí, por lo que significa Paolo para el grupo, no solamente futbolísticamente, sino su presencia, pero hay que esperar. Yo siempre digo que primero está la salud, se tiene que recuperar bien Paolo. Que esté para su equipo y para la selección, y después ahí con todo.

El universo de ‘9’ ha crecido en la selección…

Mientras más posibilidades tengamos de recursos humanos, bienvenido sea.

¿Qué sensación te dejo la reciente derrota de Cristal por 3-1 ante Peñarol por la Copa Sudamericana?

Te soy honesto, prefiero no comentar ese tema. Le damos vuelta, y vuelta, pero todos sabemos lo que pasa. Cristal es posiblemente el equipo que mejor nos representa, tuvo un traspiés serio, y si bien falta un partido, la cosa está complicada. Dios quiera que le vaya bien allá, pero soy honesto, todos sabemos lo que pasa. Si acá nosotros no subimos la calidad de los equipos, vamos a seguir teniendo estos problemas, así de simple.

