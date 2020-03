El asistente técnico de la selección peruana, Nolberto Solano, se refirió a los jugadores que estuvieron en el Mundial Sub-17 del 2007 y explicó por qué no llegaron a la Mayor.

“Hay muchos casos de jugadores que no sostienen su rendimiento en el tiempo. No olvidemos el caso de los chicos que clasificaron al Mundial Sub 17; si ellos hubieran hecho las cosas bien, cuatro o 5 estarían ahora en la Selección Mayor”, dijo Nolberto Solano en Ovación.

“El fútbol no es de dos partidos, es de constancia y Ricardo Gareca ha sido siempre una persona busca que el jugador muestre constancia. Los jugadores del medio local deben tener constancia, demostrar en varios partidos”, explicó.

Nolberto Solano aseguró que la suspensión del inicio de las Eliminatorias fue lo mejor para el equipo. “Lo ideal siempre es contar con los mejores futbolistas y a nosotros no nos sobran. Coincidentemente se da esta situación y no vamos a negar que nos favorece para contar con todos que es la idea”, aseguró.