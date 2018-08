Nolberto Solano seguirá junto a Ricardo Gareca en la selección peruana

Nolberto Solano continuará en el equipo de colaboradores de la selección peruana, que dirige Ricardo Gareca. El 'Maestrito' se reintegró a los trabajos en la Videna, pues tiene un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol y en las próximas horas debe firmar su contrato.

Volvió

Cabe recordar que Nolberto Solano regresó tras pasar unas semanas en Europa, donde, además de cumplir con unos compromisos comerciales y ver a su familia, también visitó a su exclub Newcastle United, recibiendo el apoyo del entrenador español 'Rafa' Benítez para capacitarse en la carrera de técnico.

Incluso trascendió que tendría la posibilidad de poder asimilarse como asistente en un futuro.

Precisamente, días atrás, una imagen de ‘Ñol’ y el técnico de Newcastle United, ‘Rafa’ Benítez, utilizada por el portal Newcastle Blue Star, en su red social @NUFCBluestar, fue publicada con la reseña: “‘Nobby’ Solano ha acordado un contrato de un año en #nufc (Newcastle United), con un año adicional, siendo este el detonante basado en la publicación #bienvenido nobby”.

Nolberto Solano, sin embargo, ponderó seguir de asistente en la selección peruana, en la que fue recomendado por el director deportivo Juan Carlos Oblitas.

Incluso estuvo a la orden en caso Ricardo Gareca hubiera desistido de renovar con la selección peruana. "Yo no tengo temor a nada y la experiencia que he tenido junto a él en Rusia ha sido muy buena. Me enseñó a madurar muchísimo2, dijo en entrevista con EL BOCÓN.

