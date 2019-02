Nolberto Solano revela que Gareca probará jugadores en la Copa América

Pese a que todavía falta varios meses para el inicio de la Copa América Chile 2019, el hincha peruano ya empieza a vivir lo que será esta fiesta deportiva, el cual ya contagió al propio comando técnico. El asistente técnico Nolberto Solano confesó que el principal torneo internacional de esta parte del mundo servirá para probar nuevos elementos con miras a las Eliminatorias.

El 'Maestrito' recordó la Copa América Centenario donde el entrenador Ricardo Gareca dio oportunidades a nuevas figuras que fueron apareciendo en su momento en el fútbol peruano como lo fue con Edison Flores, Miguel Trauco, Andy Polo entre otros. Por ello, Solano espera que se repita la historia en esta nueva edición de la Copa América.

"Estos torneos sirven muchísimo para ver jugadores de cara a las Eliminatorias, como se hizo en el anterior torneo. Aparecen jugadores como ‘El Oreja´, Trauco, Andy (Polo), el mismo Tapia. Nos dieron alternativas para que Ricardo (Gareca) tomara decisiones y con ellos continuar la eliminatoria", apuntó.

NO CAMBIARÁN EL ESTILO DE JUEGO

Asimismo, Nolberto Solano se refirió a los rivales que le tocó a la Blanquirroja en la Copa América: Bolivia, Venezuela y Brasil; y enfatizó que el esquema de juego continuará siendo la misma, más allá del rival a enfrentar.

"Nosotros no podemos perder nuestra manera de jugar. Después hay que tomar precauciones, porque las individualidades de cada equipo son distintas, sin desmerecer a nadie. Tenemos que estar atentos en el análisis para no cambiar nuestra forma de jugar pero siempre pendientes de lo que puede hacer el rival. Sabemos cómo juegan estas tres selecciones, aquí no hay muchas novedades. Esperamos estar preparados para encarar estos partidos", finalizó Solano.