Nolberto Solano listo para renovar con la selección peruana

Nolberto Solano definirá esta semana su renovación en el comando técnico de la selección peruana, tras haber participado en el Mundial Rusia 2018 y retornar de Inglaterra donde es tentado por el Newcastle United.

El exasistente Nolberto Solano formó parte del cuerpo técnico de Ricardo Gareca y fue sugerido por Juan Carlos Oblitas para formar parte de la selección peruana para el proceso al Mundial Rusia 2018.

Nolberto Solano regresó tras unas semanas en Europa, que culminó con una visita a su exclub Newcastle United donde recibió el apoyo del entrenador español ‘Rafa’ Benítez para capacitarse en la carrera. Incluso trascendió que existe la posibilidad para poder asimilarse como asistente.

Una imagen de Nolberto Solano y el técnico de Newcastle United, ‘Rafa’ Benítez utilizada por el portal Newcastle Blue Star, en su red social @NUFCBluestar fue publicada con la siguiente noticia: “’Nobby ‘Solano ha acordado un contrato de 1 año en #nufc (Newcastle United) con un año adicional siendo este el detonante basado en la publicación.#bienvenido nobby”. Solano, sin embargo, de momento piensa en continuar con la bicolor.

"Es algo que uno lo va pensando, aunque la exigencia no es fácil, la vara está muy alta para cualquiera que asuma esta selección en caso de que Ricardo Gareca se vaya. Yo no tengo temor a nada y la experiencia que he tenido junto a él en Rusia ha sido muy buena, me enseñó a madurar muchísimo", dijo Nolberto Solano en entrevista con EL BOCÓN.