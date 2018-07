Nolberto Solano: "Gareca puede devolverle la identidad a Argentina"

Con el futuro de Ricardo Gareca aún incierto, Nolberto Solano se animó a hablar de lo que podría ser un posible fichaje del 'Tigre' por la selección de Argentina, que lo pretende en reemplazo de Jorge Sampaoli.

"Ricardo Gareca le cambió la cara al fútbol peruano le dio confianza al jugador. Con tanto jugador de élite en Argentina cómo no va a tener éxito. Él puede devolverle la identidad y cambiar la realidad de la Selección Argentina", dijo en Nolberto Solano en una entrevista con Radio Mitre.

Además, 'Ñol' recordó todo lo positivo que ha hecho Ricardo Gareca aquí: "No lo digo por pasarle la mano, pero desde que vino a Perú cambió muchas cosas en el fútbol peruano y todavía nos falta. Ustedes tienen un gran potencial, yo creo que tiene que volver esa armonía del hincha del jugador. Ricardo Gareca no va a tener ningún problema, Argentina tiene que volver a su identidad. No era habitual ver a argentina cambiar tanto técnico", finalizó.

El asistente técnico de la selección peruana aún se encuentra a la espera de la decisión que tome Ricado Gareca, que deberá ser pronto debido a los amistosos que tiene por delante en septiembre y octubre.

