Nolberto Solano dirigiría la selección peruana en próximos amistosos

No seguiría más. Una serie de rumores se hacen cada vez más fuertes con respecto a la salida de Ricardo Gareca de la selección peruana, por ello, el portal web The Peruavian Waltz asegura que el técnico argentino no seguirá más bajo la dirección técnica de la blanquirroja y confirma que el encargado de tomar el equipo sería Nolberto Solano.

Esta misma cuenta de Twitter explica el porque de tal decisión. Y es que al no haber ningún técnico encargado que pueda dirigir los siguientes amistosos del combinado patrio ante Holanda, Alemania y hasta incluso Chile en octubre, el personaje que fue parte del comando técnico de la bicolor, Solano, tomaría tremenda responsabilidad.

Nolberto Solano will take charge of the friendlies (beginning in September), assuming there isnt a permanent coach in place by that time. pic.twitter.com/QwJhIsr044

— The Peruvian Waltz (@PeruWaltz) 13 de julio de 2018