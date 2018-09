Nolberto Solano dice gira de selección a Europa fue gran experiencia

Los resultados quedan en un segundo plano, lo importante es que los dos amistosos que disputó la selección peruana en la minigira por Europa le han servido a los pupilos de Ricardo Gareca de cara a afrontar la próxima Copa América y las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022. Eso opina Nolberto Solano, asistente técnico del ‘Tigre’, aunque las derrotas ante Holanda y Alemania digan lo contrario.

POR RICARDO REYES ORTIZ

“Fue una experiencia muy linda y más aún positiva. Hace tiempo que no se veía a una selección peruana jugando ante equipos de esta jerarquía. El resultado puede desanimar o poner en duda muchas cosas, pero sirve mucho porque nos hemos enfrentando a dos seleccionados de élite. Uno no se puede alegrar con las derrotas, pero en el cotejo contra Alemania se mejoró mucho en comparación al primero ante Holanda. Además, Ricardo (Gareca) estaba decidido a ver algunos jugadores que no venían jugando”, advirtió ‘Ñol’.

Pero el exseleccionado tenía muchas cosas más por decir.

“Los errores que tuvimos fueron muy puntuales, desde lo táctico el grupo ha trabajado muy bien. Se perdieron pelotas en salida, pero eso también les pasa a los grandes jugadores. A este nivel, perder balones en zonas peligrosas nos ha costado resultados. No todos los chicos juegan en Europa y esta experiencia les ha enseñado muchísimo. Hemos puesto en apuros por momentos a estas grandes selecciones”, agregó Solano a ‘SuperDeporte’.

Luego, el asistente técnico de Gareca aclaró que Carlos Zambrano visitó la concentración de la bicolor y espera que tenga continuidad en la Superliga de Suiza.

“Carlos saludó a sus compañeros y a todos nosotros. Nos dio mucha alegría verlo, esperemos que vuelva a tener participación pronto. Estos últimos años ha estado muy aislado y con poca competencia en lo futbolístico. Ojalá que se acomode en el Basilea. Es un gran futbolista y Ricardo (Gareca) nunca le cerró la puerta a nadie”, concluyó ‘Ñol’.