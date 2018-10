Nolberto Solano analizó a la selección de Chile previo a amistoso

A una semana de otra edición del 'Clásico del Pacífico', el asistente de la selección peruana, Nolberto Solano, se refirió al duelo de la 'bicolor' ante la selección de Chile en la siguiente fecha FIFA. Pues el ex jugador de la 'blanquirroja' sabe lo que es enfrentar al clásico rival a pesar de que sea un encuentro amistoso. Por ello, comentó lo que será el encuentro entre peruanos y chilenos.

"Ricardo Gareca tiene un tiempo aquí con nosotros, él ha pasado partidos especiales y victorias importantes. Chile es una gran selección, es un gran partido y queremos ganarlo, obviamente tiene un sabor especial", declaró el ex jugador de Universitario.

Asimismo, dijo que este encuentro será importante: "Vamos a enfrentar a una gran selección como lo hicimos en la última fecha FIFA, es un lindo partido para demostrar que seguimos en crecimiento, pero debe quedar claro que debemos fijarnos en la parte futbolística", agregó el ex jugador.

El estado de Jefferson Farfán

La 'Foquita' quedó fuera de la lista de convocados por una lesión en la rodilla, por ello, Solano, comentó sobre ello. "Jefferson estuvo con una molestia en la rodilla y no se ha recuperado. Ya no habrá otro convocado y la lista queda con 23 jugadores", agregó.

El buen momento del 'Rayo'

Las últimas actuaciones de Luis Advincula son para destacar y Nolberto Solano no es ajeno a ello: "No es sorpresa, Luis tiene todas las condiciones para seguir creciendo. Que no nos parezca extraño que si mantiene ese nivel, equipos grandes quieran contar con él. Lo queremos igual para la selección", finalizó.

