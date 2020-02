Desde que se disputó el primer Sudamericano Sub 17 el año 1991 en Paraguay (antes era Sub 16 que se empezó a jugar desde 1985), la mayoría de futbolistas que terminaron como goleadores y grandes promesas de sus selecciones, al final resultaron en jugadores que no trascendieron. Solo uno de ellos logró ser una megaestrella del fútbol.

Dos de ellos jugaron en Alianza Lima y Universitario y los goleadores de los recientes sudamericanos Sub 17 buscan destacar y demostrar que sus grandes actuaciones no fueron casualidad.

Reimond Manco se lanzó a la fama luego del triunfo de la Sub 17 ante Brasil en 2007. (Foto: GEC)

La selección peruana Sub 17 nunca tuvo a un jugador como el máximo anotador en los sudamericanos de esa categoría. Los últimos que al menos aparecieron en la tabla de goleadores fueron Reimond Manco y Christian La Torre.

Paraguay 1991

El ya retirado volante uruguayo Pablo García Pérez fue el goleador en Paraguay con 8 tantos. Tras su debut en Uruguay y participación en el Sudamericano, llegó a Atlético de Madrid, pero no pudo debutar y pasó por muchos equipos. El 2005 destacó en Osasuna y fichó por el Real Madrid, pero volvió a ser prestado. Se retiró el 2014 en el Xanthi de Grecia.

Colombia 1993

La excepción a la regla. No hay mucho que decir de Ronaldo. El delantero brasileño destacó donde fue, además de ser campeón del mundo en 1994 (no jugó ningún minuto) y el 2002, donde fue el máximo artillero.

Perú 1995

El torneo realizado en Perú tuvo como goleador al brasileño Marco Antônio de Freitas Filho (10 goles), delantero que se formó en Botafogo. Luego de su paso por Sao Paulo (1999), jugó en 15 equipos, la mayoría de Brasil, además de un paso por el fútbol de Corea del Sur.

Foto: Beto Figueiroa/JC Imagem Data:12/01/2007 Assunto: ESPORTES - FUTEBOL - Treino do Santa Cruz. Na foto destaque para Marco Antonio.

Paraguay 1997

Geovanni Mauricio (4 goles), volante ofensivo brasileño que inició su carrera en Cruzeiro, apareció como una promesa de las tantas que hay en Brasil. Fue un fichaje polémico del Barcelona (2001) debido a su costo. Terminó su carrera siendo un trotamundos. Geovanni llegó al cuadro culé antes que Ronaldinho, quien compartió equipo con él en el sudamericano de 1997.

Geovanni Deiberson (2001-02)

Uruguay 1999

Rodrigo de Souza (5) se mantiene en actividad. El delantero logró destacar en algunos equipos, pero nunca llegó a ser el delantero que prometía ser el goleador brasileño en futuras selecciones.

Perú 2001

El paraguayo Aldo Jara (6 goles) se quedó con el título de máximo anotador del torneo disputado en Arequipa. Tras su paso por Cerro Porteño, Guaraní y Coquimbo (Chile), llegó tuvo un olvidable paso por Universitario el 2007 y un año después por Melgar. El 2013 volvió, ahora a Sport Huancayo. Jugó un partido amistosos y la directiva lo despidió por bajo rendimiento.

Bolivia 2003

Hernán Peirone (5 goles), de mal paso por Alianza Lima el 2011, nunca pudo destacar en ningún equipo donde militó. Las lesiones también afectaron su carrera.

Venezuela 2005

Kerlon (8 goles) de gran talento y creador de la polémica jugada la ‘foquinha’ pasó por Italia, Estados Unidos y Malta, pero nunca pudo tener el promedio de gol que en el 2005.

Ecuador 2007

Reimond Manco y Christian La Torre fueron los goleadores peruanos, pero Lulinha (12 goles) fue el máximo anotador del campeonato. Fue vendido al Estoril de Portugal, pero tras su salida, estuvo en numerosos equipos donde no volvió a repetir lo realizado el 2007.

Chile 2009

Con mucho talento pero también con irregularidad. Edwin Cardona (7 goles) no llegó a ser nunca el conductor de la selección colombiana, labor que asumió James Rodríguez.

Edwin Cardona dejó Boca Juniors en la temporada 2018. (Getty)

Ecuador 2011

Juan Cruz Mascia (6 goles), solo jugó en Uruguay. Su mejor temporada fue el 2018, cuando anotó 8 goles con camiseta de Plaza Colonia.

El uruguayo Franco Acosta (8 goles en Argentina 2013), el brasileño Leandrinho (8 goles en Paraguay 2015), Vinicius Juniors (7 goles en Chile 2017) y Johan Mina (6 goles en Perú 2019) siguen luchando por no quedar en promesas.