Sabiendo que Paolo Guerrero y Jefferson Farfán no iban a ser eternos, la labor de Ricardo Gareca fue encontrar a sus reemplazante. No lo pudo hacer durante la Eliminatoria a Rusia 2018 y con la Copa América Brasil 2021; Gianluca Lapadula, Santiago Ormeño y Alex Valera parecen al fin ser los delanteros que Ricardo Gareca tanto buscó. Antes de esos nombres, fueron muchos los que no pasaron la prueba.

Irven Ávila

El actual delantero de Sporting Cristal fue convocado para el primer encuentro de Ricardo Gareca en la selección. Disputó 2 partidos oficiales: ingresó el segundo tiempo ante Chile en Santiago y fue titular en Bolivia en el encuentro donde Perú caería, pero que finalmente ganó por una mala inscripción del equipo del altiplano.

Iván Bulos

Por muchos partidos fue el suplente de Paolo Guerrero y Raúl Ruidíaz. Su mejor momento fue con Deportivo Municipal y tuvo participación en amistosos. No tuvo minutos en las Eliminatorias a Rusia 2018. A los 28 años, Iván se retiró debido a las muchas lesiones que sufrió en los últimos años.

Yordy Reyna

Uno de los más cuestionados por su poco aporte a la selección peruana en los partidos donde tuvo la oportunidad de jugar. Fue titular en el triunfo peruano ante Paraguay por las Eliminatorias pasadas e ingresó en 4 partidos más. Milita en la MLS y no ha vuelto a ser tomado en cuenta desde el 2020.

Beto da Silva

Debido al descenso de su nivel, el delantero dejó de ser tomado en cuenta. Desde hace muchas temporadas el delantero que sigue perteneciendo a Alianza Lima, pero está cedido a César Vallejo, no logra tener presencia como titular debido a constantes lesiones.

Alexander Succar

Con 15 goles en 31 partidos con la Universidad San Martín el 2017, Alexander se ganó su convocatoria para partidos amistosos. Hoy milita en Universitario y desde su llamado, no ha logrado consolidarse.

Raúl Ruidíaz

Con las apariciones de Gianluca Lapadula y Santiago Ormeño, posiblemente Raúl sea una alternativa detrás de los dos antes mencionados. Gareca no lo consideró para la Copa América 2021.