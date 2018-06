No era justo irnos sin ganar en Rusia [OPINIÓN]

Escribe: Jean Pierre Maraví

Sécate las lágrimas y siéntete orgulloso de este equipo. Han pasado 24 horas y se acabo el sueño de seguir disputando el Mundial. Nos despedimos de Rusia 2018 con tres puntos tras ganarle a Australia por 2-0, pero con la sensación que merecimos mucho más. No era justo volver a una Copa Del Mundo tras 36 años de ausencia y no ganar un partido o gritar un gol en Rusia por todo el esfuerzo que habían dejado los muchachos en estos dos partidos anteriores. Ojo, no celebro las derrotas, sino aplaudo por qué compitieron. En el fútbol existen tres resultados como todos sabemos: ganar, empatar y perder, pero si toca obtener este último resultado existen maneras de caer vencido y considero que competimos ante Dinamarca y Francia, ya que por momentos los tuvimos arrinconados en sus arcos. Casi siempre nos anotaban un gol y nos amilanábamos, pero con este grupo nunca sucedió eso e increíblemente en el último partido que no jugamos bien fuimos efectivos en las ocasiones que tuvimos. Cosas del fútbol.

No es casualidad que todo el mundo hable bien del juego de la selección peruana y que mereció mejor suerte. Lamentablemente no estuvimos efectivos de cara al arco rival y en este tipo de competencias se paga muy caro, pero le competimos a cualquiera, Nunca achicamos la cabeza ante nadie y aún cuando las cosas no marchaban bien, el hincha peruano ya sea en Rusia, Miraflores, Explanada del Nacional, su colegio, centro de trabajo o hincha de pie nunca dejó de alentar: Lloró, gritó y siguió luciendo con orgullo la camiseta rojiblanca. Los niños hoy en día salen a las pistas a jugar pelota con la camiseta de Flores, Cueva, Guerrero, Carrillo, Aquino, Tapia, Yotún , por citar algunos nombres e incluso quieren ser como ellos. Los he visto con mis propios ojos cuando salgo rumbo a mi trabajo. Ya no anhelan ser Ronaldinho, Cristiano Ronaldo con el perdón de estos cracks del fútbol, sino quieren ser como nuestros ídolos que lograron lo imposible que era llegar a un Mundial.

Los muchachos cuando recibieron el gol sea ante Dinamarca y Francia fueron en busca de oportunidades y tuvieron ocasiones. Por momentos, dominábamos el partido y el hincha más escéptico anhelaba que el marcador cambiará por la entrega y convicción de los seleccionados peruanos.

Este es el inicio de mejores cosas. Ellos demostraron que siendo un grupo unido y dejando de lado las individualidades se podían lograr grandes cosas.

Hay que seguir confiando en ellos. Lo que se viene seguirá siendo complicado, pero con estos chicos todo será posible, ya que nunca arrugarán ante nadie. Tienen una personalidad increíble y el haber estado en este Mundial defendiendo de gran manera esa hermosa camiseta blanquirroja, Ayudará para que sigan aspirando a llegar en mejor forma a la Copa América a realizarse el próximo año en Brasil y para pelear un cupo al Mundial de Qatar 2022. ¡Con ellos todo es posible!

Finalmente, no podemos dejar de mencionar el excelente trabajo de Ricardo Gareca al mando de la selección peruana. En estos tres años y tres meses de trabajo potenció al jugador peruano, le dio confianza. En los entrenamientos a puertas cerradas hacía mucho énfasis en trabajos tácticos que hoy se ven reflejado en estos resultados. Gracias por unir a un país, por hacernos soñar, por devolver ese orgullo de ser peruano y que se luzca esa camiseta en el pecho sin roche. Junto a Bonillo, Santín, Marcelo Márquez (psicólogo), Solano y todo su comando técnico cuando las cosas no funcionaban nunca quisieron dar un paso al costado. Usted mismo lo dijo en conferencia de prensa tras la victoria de Australia. "Sí yo decido aceptar un proyecto me quedo hasta acabarlo". En ningún otro lugar del mundo va ser tan querido como en Perú. ¡Quédese con estos chicos por los próximos cuatro años se lo pide todo un país!.