Nilson Loyola y su primer mensaje como jugador de Goiás [VIDEO]

Nilson Loyola fue confirmado como nuevo fichaje del Goiás del Brasileirao. El conjunto del oeste de Brasil, recién ascendido a la Serie A, contará con el lateral izquierdo de la selección peruana, quien le mandó un mensaje a todos los 'torcedores'.

"Muchas gracias a ustedes, tanto a la dirigencia. La verdad me siento muy feliz de venir a Goiás que es el club más grande del oeste de Brasil. Un saludo para todos los torcedores, estoy muy contento de representar a este gran club", indicó Nilson Loyola.

"Me califico como un jugador rápido, tengo bastantes cosas de defensivo y ataque, más me gusta estar en posición de ataque ya que en mis anteriores clubes he jugado también de extremo o delantero. Intento hacer lo mejor en cada juego para poder satisfacer los gustos de los torcedores", agregó el jugador de 24 años.

Será su primera experiencia internacional luego de 5 temporadas en Melgar, siendo la más destacada la del 2016 donde llegó a la final nacional y pudo marcar 5 goles.

Video: Goiás

