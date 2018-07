Nelson Tapia se pronunció sobre el amistoso ante Perú

La Federación de Fútbol Peruana confirmó mediante sus redes sociales que la Selección Peruana tiene un partido amistoso ante Chile en el mes de octubre. El duelo no tiene fecha definida pero se sabe que se jugará en el estadio Nacional.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

El Bocón decidió conversar en exclusiva con Nelson Tapia para que pueda dar su opinión sobre una nueva edición del 'Clásico del Pacifico'. Recordemos que disputó un Mundial con la 'Roja' en Francia 1998 y jugó en equipos rankeados de Sudamérica como el Santos de Brasil y Vélez Sarsfield de Argentina.

Hace unos momentos se acaba de oficializar un amistoso entre Perú vs. Chile, ¿qué opinión tienes al respecto?

Me parece extraordinario por el momento que viene atravesando Perú. Será un lindo cotejo que promete buen fútbol. Perú dignamente llegó al mundial y en el caso de Chile es una linda oportunidad para mostrar a gente joven de cara a las competiciones que se les viene.

¿Qué recuerdos te traen esos partidos llamados 'Clásicos del Pácifico'?

Tengo muchos recuerdos. Los buenos fueron acá en Santiago cuando clasificamos al Mundial de Francia en el 97 y los malos siempre fueron las derrotas en Lima. Espero que este amistoso ayude a ambas selecciones en su preparación a la Copa América y las Eliminatorias a Qatar 2022.

¿Qué resultado te dolió más cuando defendiste a Chile en Lima?

El 2-1 que perdimos cuando recién Paolo Guerrero estaba iniciando en la Selección Peruana e incluso me anota un gol en un partido por las Eliminatorias al Mundial Alemania 2006. Fue doloroso en lo futbolistico, pero en lo personal siempre fue grato compartir juego con grandes jugadores como Palacios, Farfán, Paolo, Solano, entre otros.

¿Te molesto qué Chile no vaya al Mundial?



Son cosas de fútbol que pasan. Ahora con Reinaldo Rueda toca pensar en lo que se viene. Encontrar a los jóvenes indicados que se unan a la gente de experiencia y formar un equipo que compita.

¿Qué opinión tienes del trabajo de Ricardo Gareca?

Hace mucho tiempo el 'Tigre' viene trabajando muy bien. En algún momento se le hizo difícil como a todos. Me ha pasado cuando dirigía a Cobreloa. Con Perú demostró todo su potencial que tiene como técnico. Se merece todo esto que le está pasando porque ha hecho un gran trabajo en tu país.

¿Qué cosas le deja a un futbolista el disputar un Mundial?

No solo le genera al futbolista querer seguir yendo a más mundiales. Sino que une a todo un país. Das a conocer tus costumbres. No es lo mismo ver el Mundial desde fuera como nos tocó a nosotros (Chile) en esta oportunidad. Que estar ahí adentro. Es maravilloso para ustedes y solo tienen que enfocarse en preparar a la gente joven para poder estar siempre disputando una Copa del Mundo. Yo estaba en Francia 98 y recién me di cuenta la magnitud en el 2006 de lo que significa jugar ese tipo de torneos. Ustedes tienen que enfocarse en seguir manteniendo esta línea de crecimiento de su selección para seguir yendo a más Mundiales.

¿Qué opinas del desempeño de Perú en esta Copa del Mundo?

Yo creo que Perú perdió mucho con todo lo que le sucedió a Paolo Guerrero. Eso repercutió en la interna del equipo. Fue digna su participación en esta Copa Del Mundo.

Hace poco terminaste tu vinculo con Cobreloa, ¿tienes alguna oferta?

Sí estuve ahí trabajando con Rodrigo Pérez, un exfutbolista chileno que jugó en Alianza Lima y salió campeón. Me da mucho gusto que compatriotas míos le vaya bien en el fútbol peruano. Te lo digo por Mario Salias y el profesor Nicolás Córdova que recién fichó en Universitario. A mi me gusta trabajar con jugadores jóvenes y esperemos se de la oportunidad de trabajar en tu país en algún momento. Ahí tengo algunas ofertas, pero las analizaré con calma.