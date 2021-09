La Selección Peruana no pudo en casa y dejó escapar dos puntos que pudieron ayudar a recuperar posiciones. Los dirigidos por Ricardo Gareca empataron ante Uruguay con tanto de Renato Tapia e igualdad de Giorgian De Arrascaeta.

El 1-1 dejó un sabor de derrota para la Selección Peruana, debido a que era obligación ganar de local, y por parte de la prensa de Uruguay, el narrador de Radio Universal, indicó: “Nos salvamos de una de dos de tres, un empate para festejar”.

Tras el encuentro, Ricardo Gareca indicó: “Quiero felicitar a los muchachos. El equipo me gustó. Estamos tratando de ir reencontrándonos con nuestro juego. Me voy conforme con la actuación. Me invita a pensar que el equipo está por buen camino”.

“Esperábamos tener mejores resultados. La selección está expectante respecto a puestos de clasificación. Lo que más me ocupa es salir de las últimas posiciones”, agregó el ‘Tigre’.

El próximo encuentro de la Selección Peruana será ante Venezuela el domingo 5 de septiembre en el Estadio Nacional. Perú está obligado a ganar, de lo contrario sus aspiraciones para llegar a puestos de clasificación se complicarán aún más.

Para el duelo ante Venezuela, Ricardo Gareca ya podrá contar con Gianluca Lapadula, quien cumplió su fecha de suspensión. Quedará en la decisión del técnico si Lapadula será titular o los dos delanteros inicien acciones.