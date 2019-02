Mundial Sub 17 en problemas y postergarían Sudamericano

Según fuentes de la Conmebol , la FPF habría pedido jugar las etapas iniciales del Mundial Sub 17, a realizarse del 5 al 27 de octubre, en estadios alternativos de una sola tribuna, sin embargo trascendió que las autoridades de esta entidad habrían rechazado la medida.

Por otro lado el campeonato Sudamericano Sub 17 , a realizarse del 6 y el 30 de marzo, se retrasaría 2 semanas y este martes la Conmebol informaría la nueva fecha de comienzo, que sería el 21 de marzo. Perú había sido elegida como sede del Sudamericano Sub 17, sin embargo, según informó el portal Doble Amarilla, como dicha candidatura presentó algunos detalles que ameritaban una revisión final por parte de Conmebol, deberá ser ratificada en una reunión del Consejo de la entidad, al cual asisten los diez presidentes de las Federaciones.

Cabe destacar que la FPF atraviesa un problema de poder porque tiene a su presidente, Edwin Oviedo, encarcelado y el actual Agustín Lozano aparece para la FIFA solo como encargado. No obstante,la primera intención de la Conmebol es ratificar el Sudamericano en Perú, ya que FIFA le había otorgado también al organización del Mundial Sub 17 en este año, además de la celebración de los Juegos Panamericanos en la capital. Por otro lado, tanto Argentina como Chile hicieron saber su predisposición para recibir el certamen si Perú no reúne las condiciones necesarias para poder organizarlo, según supo Doble Amarilla.