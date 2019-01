Mundial Sub17 está en serio peligro

El presidente de la FPF, Agustín Lozano, advirtió que la realización del Mundial Sub 17 a jugarse en nuestro país del 2 al 27 de octubre se encuentra en serio peligro por la delicada situación económica de su entidad y los problemas que está teniendo en estos momentos el Gobierno de la República.

"En estas condiciones la realización del Mundial Sub 17 en nuestro país está en riesgo, por eso es que vamos a acercarnos al Comité de competiciones de la FIFA para ver en qué medida nos puede ayudar y realmente cual será su aporte, porque en este momento la situación de la FPF no es buena y el aporte del Gobierno Central para la remodelación de los estadios de pronto no será como se pensaba por los problemas que están pasando en el país", explicó Agustín Lozano en declaraciones a RPP.

Para tal efecto, en las próximas horas Agustín Lozano, presidente de la FPF, viajará a la sede de la FIFA en Zúrich, acompañado de Mara Seminario, presidenta del Comité Organizador del Mundial Sub 17 y el Secretario general de la FPF, Juan Matute.