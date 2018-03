Mundial Rusia 2018: Fifa aprueba utilización del VAR para Copa del Mundo (VIDEO)

La FIFA oficializará este viernes la utilización del sistema de Video asistencia arbitrale (VAR) por primera vez en una Copa del Mundo, durante el Mundial Rusia 2018. La aprobación se efectuará durante la reunión del Consejo de la entidad que se llevará a cabo hasta el sábado en Colombia y que será encabezada por Gianni Infantino, presidente del ente rector.

El uso del VAR en el Mundial Rusia 2018 será votado por el Consejo, integrado por Infantino, ocho vicepresidentes y 28 representantes de distintas asociaciones que integran la FIFA y es un hecho que la moción será aprobada.

El pasado 3 de marzo, la International Football Association Board (IFAB), el organismo decisorio sobre las reglas del juego, aprobó la utilización del VAR para todas las competencias oficiales.El anuncio fue realizado tras la 132ª Asamblea General de la IFAB en la sede de la FIFA, en Zúrich, durante una conferencia de prensa de la que también participó Infantino. "El VAR ya es parte del fútbol. Tendrá un impacto positivo en los partidos del Mundial y nos ayudará a tener una Copa del Mundo justa", afirmó el presidente de la FIFA.

De acuerdo con lo dispuesto por la FIFA, el sistema de videoasistencia arbitral puede ser utilizado en cuatro situaciones puntuales del juego: para validar o no un gol, para sancionar con tarjeta roja o no a un futbolista, para conceder o no un penal y para corregir un error de identificación de un jugador sancionado. El juez puede recurrir a sus asistentes de video, que se encuentran en una cabina siguiendo el partido a través de una serie de pantallas.

Los asistentes de video también están facultados para alertar al árbitro si detectan una situación no advertida por él y que se encuadre en uno de los casos mencionados. Entonces el partido se detiene mientras los asistentes de video examinan las imágenes e informan al juez mediante el dispositivo de intercomunicación lo que están viendo en pantalla. En todos los casos, la decisión final está siempre en manos del árbitro, quien toma la decisión tras ver el video en una pantalla situada en el campo o basándose en la información que le comunicaron los asistentes de video.