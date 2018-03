Cristian Benavente: "Esta es mi última oportunidad para ir a Rusia 2018"

Cristian Benavente quiere aprovechar al máximo cada oportunidad que le brinda Ricardo Gareca en la selección peruana. Su sueño es jugar el Mundial Rusia 2018 y, ante Islandia, asegura que es su última oportunidad para ir a la Copa del Mundo.

"No sé si vaya a arrancar, hay que esperar mañana. Cada partido es una prueba, hace un año y medio que no venía y obviamente para mí es importante porque no hay más partidos para demostrar que puedo estar allí", expresó Cristian Benavente, volante de la selección peruana.

Cristian Benavente reveló qué es lo que le pide Ricardo Gareca durante los entrenamientos de la selección peruana. Pese a que la expulsión de Yoshimar Yotún lo obligó a jugar retrasado ante Croacia, el 'Chaval' se sintió bien en el campo.

"Con Croacia entré 25 minutos. Después hubo que echarse atrás porque estábamos con 10, pero me sentí bien al jugar de nuevo. Gareca me pide que juegue como lo hago en mi club, detrás del punta. Cuando me eché al costado tenía que ayudar en defensa, y salir cuando teníamos la oportunidad de hacerlo", apuntó Cristian Benavente.

No le cuesta adaptarse

Cristian Benavente negó que le cueste adaptarse al juego que hace la selección peruana; al contrario, conoce a sus compañeros y espera demostrarlo en la cancha.

"No me cuesta entrar al grupo. Conozco a los chicos desde hace tiempo. De eso no me preocupo. Yo tengo que jugar como lo sé. vengo haciendo un año bueno, con continuidad y goles. Me gustaría en estos últimos partido ayudar a la selección peruana", dijo.