Perú vs. Colombia Sub 23: cómo y dónde ver el duelo amistoso de la 'Bicolor' EN VIVO previo al preolímpico 2020

Perú vs. Colombia EN VIVO desde el Miguel Grau del Callao | EN DIRECTO desde las 15:00 horas | La selección peruana enfrenta a Colombia en un nuevo amistoso del combinado Sub 23 que dirige Nolberto Solano, con miras al preolímpico que se disputará en el mes de enero de 2020 y que será una revancha para la 'Bicolor' luego de no poder obtener un cupo a Tokyo 2020 en los Panamericanos Lima 2019.

Perú vs. Colombia Sub 23 | ¿Cómo ver el amistoso?

Movistar Deportes: Si tienes el paquete de Movistar, los canales donde puedes ver el amistoso entre Perú y Colombia son el 03 (señal SD) y 703 (señal HD).

Latina: Si no tienes el paquete de Movistar y cuentas con otro operador o lo ves a través de otra señal, lo puedes seguir por este canal.

Latina Satélite

DirecTV

Canal 192 (SD)

Canal 1192 (HD)

Movistar TV

Canal 102 (SD)

Canal 802 (HD)

Claro TV

Canal 2

Latina cable

Movistar TV

Canal 2 (SD)

Canal 702 (HD)

Claro TV

Canal 2 (SD)

Canal 502 (HD)

Video: Movistar Deportes

La selección peruana Sub 23 sale a este jueves a jugar su partido amistoso ante Colombia como parte de su preparación al Preolímpico de Tokio 2020. Por ello, el técnico de la 'bicolor', Nolberto Solano ya ha venido ensayando su once titular para vencer al conjunto 'cafetero'.

Carlos Cabello, Jesús Pretell, Kevin Quevedo, Brayan Velarde y Christopher Olivares son los jugadores más destacados de esta selección peruana Sub 23 que buscará arrancar con el pie derecho en estos amistosos ante la selección de Colombia.

Perú vs. Colombia Sub 23 | Horarios en el Mundo

Perú: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

México: 15:00 horas

Estados Unidos (Miami): 16:00 horas

Estados Unidos (Los Angeles): 13:00 horas

Chile: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Paraguay: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

España, Italia, Holanda y Alemania: 22:00 horas

Japón: 05:00 horas (viernes 11 de octubre)

Perú vs. Colombia | El once de Nolberto Solano

Ángel Zamudio; Carlos Cabello, Gianfranco Chávez, Brayan Velarde, Dylan Caro; Jesús Pretell, Jordan Guivin y Gerald Távara; Kevin Sandoval, Kevin Quevedo y Christopher Olivares.