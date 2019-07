MLS | Alexander Callens sobre la Copa América: "Es algo que he deseado desde niño" | VIDEO

Alexander Callens fue uno de los 23 jugadores de la selección peruana que pasarán a la historia luego de haber llegado a la final de la Copa América 2019 después de 44 años, quedando muy cerca de la gloria.

El defensor central de New York City FC, en entrevista para su club, habló sobre la experiencia que vivió en Brasil: "Mi experiencia fue increíble, es algo que siempre he deseado desde niño. Llegar a jugar una final de Copa América contra Brasil en el Maracaná fue una experiencia muy bonita. Estoy muy contento", indicó.

De otro lado, este fin de semana disputará el clásico de la ciudad ante New York Red Bull y su equipo necesita recuperarse: "Es un partido bonito que todos los del equipo quisieran jugar. Estoy para lo que diga el entrenador y así aportar mi granito de arena. Será un partido intenso, muy fuerte y que al mínimo error el otro equipo lo aprovechará", sentenció el central.

| "It's a very beautiful game that all of us on the team want to play in. I'm here ready for whatever coach says, and to support with what I can." #NYCFC@Alexcallens06 is from #CopaAmerica and to work #ForTheCity pic.twitter.com/T4rUUeDNJL