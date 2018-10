Ministro de Educación revela que no hay presupuesto para el Mundial Sub-17

Lo último. Cuando el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, sigue siendo vinculado a los temas judiciales junto al empresario automotriz, Antonio Camayo, la sede del mundial sub-17 en Perú no tendría ningún presupuesto para llevarse a cabo en el país.

Y es que desde el canal oficial del Congreso de la República, el ministro de Educación sostuvo una sesión con el tema: 'Proyecto de Presupuesto del Sector de Educación para el año fiscal 2019", en la que donde remarcó que el mundial sub 17 no tiene ningún tipo de presupuesto.

El ministro de Educacion señaló en el @congresoperu que el Mundial de Fútbol Sub17 NO tiene presupuesto asignado porque la @TuFPF asumió un compromiso ANTES de coordinar con el Estado, la demanda de dinero PÚBLICO que requiere para la organización de ese evento. @MineduPeru pic.twitter.com/n9t0HkeL0J — Leyla Chihuan (@LeylaChihuan) 9 de octubre de 2018

"Efectivamente el mundial sub 17 no tiene presupuesto asignado en el 2019. De esos 200 millones no hay ningún presupuesto y eso se debe a que los compromisos asumidos por la Federación Peruana de Fútbol fue antes de coordinar con nosotros la demanda adicional que el dinero público requiere", expresó Daniel Alfaro Paredes.

De esta manera, el ministro de Educación es la segunda persona que desconoce el tema acerca de los presupuestos, pues hace algunas semanas, la vicepresidenta de la República, Mercedez Aráoz, se refirió a ello.

"No tengo conocimiento del tema, no sé si se contactaron con alguien. Conmigo nadie habló, no estoy segura si está en la ley de presupuesto, tendría que confirmarlo", declaró en Ovación.

