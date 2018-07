Milton Gareca renunció a las formativas de Vélez Sarsfield

Una de las condiciones para que Ricardo Gareca siga al mando de la Selección Peruana era que su familia venga a Lima para que él no pueda estar lejos de ellos.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

Sucede que El Bocón se enteró de muy buena fuente que Milton Gareca renunció a la octava categoría de Vélez Sarsfield. Por esa razón, EL BOCÓN decidió llamar a El Coordinador General de Inferiores de Vélez Sarsfield. Sebastián Pait para que nos comente sobre la decisión de Milton Gareca de dejar las formativas de Liniers.

"Sí dejo de pertenecer a la institución. Fue una decisión personal de dejar el fútbol amateur para dedicarse a proyectos personales", le dijo Sebastián Pait a EL BOCÓN en exclusiva.

El encargado de menores del elenco de Liniers nos cuenta un poco sobre los éxitos del hijo de Ricardo Gareca: "Milton lleva unos años acá trabajando en Vélez. Él pertenecía al comando técnico de la Octava Categoría ( 2003), quien hacía dupla con Ariel Zárate donde salió campeón en el Torneo AFA en este semestre. El otro torneo paralelo es la Liga Metropolitana donde son dos lineas de competencia con el mismo plantel de 35 jugadores".

Luego nos cuenta un poco las virtudes de Milton durante su estadía en Vélez Sarsfield: "Es simple, trabajador. No tengo que decir nada malo de él. Se lleva bien con sus compañeros de trabajo. Además, sabe llegar al jugador y tiene buen trato. Tiene el modelo para seguir del buen trabajo de su papá (Ricardo Gareca)

Finalmente, comentó que no sabe cual exactamente ha sido la razón por la que Milton decidió dejar Vélez Sarsfield: "No se si la razón de su renuncia se deba a que venga a trabajar con su papá a la Selección Peruana. Él me manifiesta una decisión personal. Yo lo conozco dos años desde que volví al club de regreso desde el 2017. Por eso, no te puedo decir más cosas".