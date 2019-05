Selección peruana

Miguel Trauco: en Brasil aclaran supuesto fichaje por Atlético Mineiro | FOTO

El lateral de la Selección Peruana podría dejar Flamengo tras la Copa América 2019

Miguel Trauco podría cambiar de camiseta y salir de Flamengo luego de la Copa América 2019 con la Selección Peruana. El lateral tiene ofertas de clubes en la Liga MX como Pumas UNAM y Toluca, pero habían rumores que lo vinculaban con Atlético Mineiro del Brasileirao.

Por ello, el periodista de ESPN Brasil y UOL Esporte, Mauro Cesar, informó cuál es la verdad detrás de este fichaje de Miguel Trauco al conjunto 'Galo', campeón de la Copa Libertadores 2013 con Ronaldinho a la cabeza.

"¿Trauco al 'Galo'? Es una pregunta que los hinchas de Flamengo y de Atlético Mineiro me hacen. Flamengo afirma que no recibió propuesta por él y Atlético dice que no tiene interés en el momento y consecuentemente no está negociando para contar con el jugador peruano. Es lo que hay de momento", informó el periodista brasileño.

Por ahora, la única oferta concreta -según informan desde México- es la de Pumas UNAM, uno de los clubes más importantes de la Liga MX y que realmente ha mostrado interés en fichar a Miguel Trauco.

