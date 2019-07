Miguel Trauco: Futuro del 'Genio' en Flamengo depende de Filipe Luís, aseguran en Brasil

El lateral izquierdo de la selección peruana, Miguel Trauco, realizó una gran Copa América 2019, donde quedó en el once ideal del torneo, y ha llamado la atención de varios equipos europeos.

Flamengo no tenía planeado renovarle el contrato a Miguel Trauco, ya que el conjunto brasileño busca fichar a Filipe Luís. Sin embargo, el lateral que acaba de dejar el Atlético de Madrid aún define su llegar al 'Mengao'.

"La expectativa de las partes en la negociación era que la respuesta de Filipe Luís al Flamengo llegara, como máximo, hoy. Sin embargo, esto no sucedió. Sigue sin definirse el futuro. Internamente, el retraso del lateral comienza a causar cierta irritación. La Copa América terminó hace 8 días", dijo el periodista Ivan Raupp de Globoesporte.

