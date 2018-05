Miguel Trauco: "Aún esperanzas que Guerrero juegue el mundial"

Completos. El jugador de la selección peruana, Miguel Trauco, llegó esta mañana a Lima y con su arribo, el equipo de Ricardo Gareca que disputará el mundial de Rusia 2018, se termina de completar, el jugador de Flamengo fue el jugador 24 en unirse a los trabajos en la Videna.

Miguel Trauco se mostró bastante sorprendido con la sanción al capitán de la selección, Paolo Guerrero. "Nos tomó por sorpresa la sanción del TAS, todo parecía marchar bien y de pronto nos enteramos, igual aun hay esperanzas de que juegue el mundial, solo hay que mandarle buenas vibras" declaró a los medios que esperaban su llegada.

Asimismo, el jugador del 'Mengao' se pronunció sobre su poca continuidad en el equipo brasileño. "No he estado jugando pero si he entrenado a conciencia y con la motivación del mundial, estoy con la camiseta puesta y muy concentrado".

De esta manera, Miguel Trauco se unirá este tarde a los entrenamientos de la selección peruana en el segundo turno del día. El próximo martes se jugará el partido amistoso de despedida frente a Escocia en el estadio Nacional a partir de las 8 de la noche.