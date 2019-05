Miguel Trauco con futuro incierto tras despido del técnico de Flamengo | FOTO

2019/05/29 - 15:45

Miguel Trauco se quedó sin técnico en Flamengo. El club anunció de forma oficial que el entrenador Abel Braga no continuaría al mando del 'Mengao'. Además, se anunció la salida de los asistentes Leomir y Fabio Moreno y por ahora quien toma el cargo del equipo es Marcelo Sales.

Según informa el portal Globoesporte, "Abel comunicó su decisión en una reunión en la tarde del miércoles en el Nido del Urubu. Los jugadores fueron sorprendidos por la información y se reafirmar el cariño que tienen el entrenador. El clima fue de conmoción y emoción entre las partes", señala en su artículo.

O presidente Rodolfo Landim concede neste momento entrevista coletiva no Ninho do Urubu para falar sobre a saída do técnico Abel Braga. pic.twitter.com/OpX5cxpOiF