Miguel Miranda calienta el 'Clásico del Pacífico' con una picante frase

Enfrentar a Chile, rival con el que la selección peruana chocará este viernes en Estados Unidos en un encuentro de preparación, siempre fue especial para Miguel Miranda. Prueba de ello es que perder ante los mapochinos le estaba prohibido. Por eso, para el 'Carón', jugar contra el vecino del sur jamás será un duelo amistoso.

"Ningún partido es amistoso, en todos tienes que salir a ganar y más contra Chile, un clásico rival para nosotros. En mi época me preparaba de forma especial para esos partidos, incluso jamás perdí ante Chile. Eso para mí estaba prohibido. A veces tenía atajadas que en otros partidos no tendría. Y eso que me batí con delanteros de nivel como son Marcelo Salas e Iván Zamorano", dijo el exguardameta a un medio local.

Por otro lado, Miranda afirmó que el choque entre peruanos y chilenos será de fuerzas muy parejas. "Será difícil pero creo que, a diferencia de otros partidos, llegamos con fuerzas parejas. Perú ahora tiene un equipo de jerarquía. Jugaron contra Alemania y Holanda de igual a igual y ahora contra Chile será igual. Tenemos equipo para ganarles", apuntó.

Asimismo, Miguel Miranda se mostró de acuerdo con los porteros que han sido convocados, aunque dijo que le gustaría que le den una chance a Steven Rivadeneyra, que viene destacando en Deportivo Municipal y a quien dirigió en un equipo del norte.

"A este chico le di continuidad en Alianza Atlético porque tenía grandes condiciones. Ahora con la camiseta de Municipal se ve eso. Es un arquero que mentalmente es muy fuerte. Es algo que yo le aconsejé cuando lo tuve. Le dije que por su puesto siempre debe estar bien de la cabeza y lo demás vendrá solo", señaló.