Miguel Company analiza regreso de Yordy Reyna a la selección peruana

La convocatoria de Yordy Reyna a la selección peruanapara la próxima fecha doble de la FIFA desató la polémica entre los hinchas y conocedores del fútbol. En tal sentido, el extécnico de Universitario de Deportes y la blanquirroja, Miguel Company expresó a El Bocón su opinión sobre el regreso de la “Magia” y lo que puede aportarle en el ataque nacional.

“Entiendo que haya polémica, pero yo no encuentro el motivo. Primero porque sabemos perfectamente que es un tema extra deportivo, muy lamentable y delicado, pero todavía no está aclarado, no se sabe realmente cuál es su responsabilidad. Y en cuanto a lo deportivo, yo creo que el técnico ya lo conoce y sabe que le puede sacar provecho a este jugador como atacante, ya que tenemos necesidades de un jugador en ese sector y puede ser el móvil por el que lo ha convocado. Son dos factores distintos para analizar”, analizó Miguel Company.

Puertas abiertas

Además, Miguel Company aseguró que Ricardo Gareca está buscando opciones que acrecienten el número de jugadores que pueden aportarle a la selección peruana para la Copa América Brasil 2019 y las Eliminatorias a Qatar 2022. "La selección peruana está en un proceso de resurgimiento de levantar más lo que se ha hecho hasta ahora y el técnico no puede dejar pasar ninguna opción que crea es conveniente para analizar", explicó el técnico.

Finalmente, Miguel Company auguró que Yordy Reyna no tendrá ningún problema en adaptarse rápidamente al grupo y a los requerimientos de Ricardo Gareca, pues ya conoce la base y ha formado parte del proceso y el grupo que clasificó al Mundial de Rusia 2018.

"Creo que no va a haber ningún problema (por los diez meses alejado del grupo) porque él ha seguido jugando, no en la selección peruana, pero sí por su club. Además, en la selección se conoce con todos los jugadores, se conoce con Ricardo Gareca, entonces no habrá ningún problema. Tiene juventud, tiene condiciones como para que el técnico vea que puede rescatar de él y aportar a la selección", concluyó Miguel Company.

