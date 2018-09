Araujo se pronunció sobre rivales de la selección a su llegada a Ámsterdam

El ex jugador de Alianza Lima arribó a Ámsterdam para sumarse a los trabajos de la selección peruana y esta vez no dejó de referirse a los rivales que enfrentará la bicolor en una nueva fecha FIFA. Miguel Araujo dejó Argentina para viajar a Europa y buscar un puesto en el equipo que dirige Ricardo Gareca.

La 'Fiera' arribó a Ámsterdam esta mañana y no dejó pasar la oportunidad de opinar sobre la selección de Holanda y Alemania, a quienes posiblemente enfrentará durante algunos minutos. "Motiva mucho jugar ante ellos. Son dos equipos de potencia mundial, así que vamos a tener dos finales. Creceremos mucho, corregiremos errores y vamos a potenciar las virtudes. Hay equipo para hacerle partido a cualquiera", declaró el lateral de la 'bicolor' a RPP.

Araujo agregó que los nuevos convocados no son tan 'nuevos' como se les ha catalogado en las últimas semanas, pues a algunos ya los conocían por el torneo local. "Son compañeros y amigos. Solo tenemos que recibirlos de la mejor manera, que se acoplen bien y trabajar", apuntó el ex Alianza Lima.

Los partidos con Talleres

Miguel Araujo viene siendo titular en su nuevo club, Talleres de Argentina y tras sus buenas actuaciones se ha ido ganando a la hinchada del equipo, quienes además, lo han llenado de elogios a través de las redes sociales. "Me estoy adaptando bien. Me gusta la liga. La intensidad es la ideal para crecer. El grupo que me ha tocado es muy humilde y me han recibido con los brazos abiertos. Me hacen sentir de la familia y así se trabaja mejor", agregó.

