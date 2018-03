Miguel Araujo presagió el duelo ante Paul Pogba en Rusia 2018

Resta cada vez menos para el debut de la selección peruana en Rusia 2018 y los jugadores ya palpitan lo que será los duelos ante las tres selecciones del Grupo C: Francia, Australia y Dinamarca.

Uno de los futbolistas que ya vive el encuentro ante la favorita Francia es el zaguero Miguel Araujo. El jugador de Alianza Lima imaginó lo que sería su mano a mano con Paul Pogba, por ejemplo.

"La primera imagen es ganándole por arriba a Pogba, por ejemplo, en un salto. Eso hay que ponérselo en la mente, porque si vamos pensando que lo haremos mal, entonces ya empezamos perdiendo", comentó Miguel Araujo para ESPN.

Por otra parte, Miguel Araujo dejó en claro que no irán a Rusia de paseo, si no a demostrar todo el trabajo que han venido realizando. "No vamos a ir a Rusia solo a competir, vamos a demostrar todo el trabajo que estamos haciendo",