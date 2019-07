Miguel Araujo no continuará en Talleres y tiene ofertas para llegar a la Liga MX de México

Miguel Araujo no seguirá en Talleres de Córdoba y su futuro podría ser la Liga MX. El defensor central de la selección peruana se ha llevado sus pertenencias del club y se despidió del conjunto argentino, que no hará efectiva la opción de compra. Así lo han informado desde Argentina.

"Miguel Araujo se llevó sus pertenencias en barrio Jardín y no seguirá en Talleres, que no hará uso de la opción de compra por su pase. El defensor de la selección peruana, subcampeón de la Copa América, interesa en México", informa el periodista Martín Campillay, quien cubre el día a día de Talleres.

#MercadoDePases | Uno que no sigue en la "T"



Miguel Araujo se llevó sus pertenencias en barrio Jardín y no seguirá en #Talleres, que no hará uso de la opción de compra por su ficha. El defensor de la Selección de #Perú, subcampeón de #CopaAmérica2019, interesa en #Mexico. pic.twitter.com/OhNUQZcLIi