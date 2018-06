Medio inglés puso a Carrillo y Advíncula en su once ideal de la fecha

La selección peruana dejó una buena impresión en su debut ante Dinamarca pese a la derrota. Algunos jugadores tuvieron un gran encuentro e integran el once ideal de la jornada del sábado.

Es el caso de André Carrillo y Luis Advíncula, quienes fueron considerados por el medio inglés B/R Football en su once ideal de la fecha en Rusia 2018.

Icelands heroes form the spine of @stighefootballs team of the day pic.twitter.com/EzX3ZbUs33