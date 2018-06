​Medio brasileño resaltó que Cueva falló 5 penales de 15 en Sao Paulo

El medio brasileño globo.com resaltó que Christian Cueva no ha sido muy efectivo con los disparos desde los doce pasos desde que llegó al Sao Paulo. El volante, que fue titular con la selección peruana en su debut por el Mundial Rusia 2018, falló 5 penales de 15 en con la camiseta tricolor.

No es tan efectivo

'Christian Cueva perdió penal para Perú, en su primer partido por el Grupo C del Mundial Rusia 2018, desperdiciar penales no es novedad para el volante. Por lo menos no desde que llegó a Sao Paulo. Con el club tricolor pateó 15 y falló 5, osea, desperdició un tercio de sus posibilidades', comentan en el artículo.

Christian Cueva también lamentó el penalti que falló al borde del descanso y que pudo poner por delante en el marcador a Perú en el duelo contra Dinamarca, que finalmente logró el triunfo. 'Estoy un poco triste por el penalti. Fue una responsabilidad que asumí y ahora solo me queda trabajar el doble'. Casi siempre le pego a ese lado pero se me marchó alto. Erré y solo queda corregir', dijo el futbolista peruano, consolado por todos sus compañeros.